Пхеньян, , 12:03 — REGNUM Новая неатомная ракетная субмарина может появиться в скором времени в составе военно-морских сил КНДР. Об этом сообщает 25 мая агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские разведывательные круги.

Подводная лодка, по данным разведки Республики Корея, готова поступить на вооружение ВМС. В Южной Корее подчеркнули, что внимательно следят за этим процессом.

Отмечается, что субмарину построили в городе Синпхо на восточном побережье КНДР. Она предположительно имеет водоизмещение 3 тыс. тонн, на борту — три новые баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-3, впервые испытанные в октябре 2019 года. Тогда ракета поднялась на 910 км и пролетела 450 км.

Yonhap полагает, что к новой субмарине могло относиться заявление о скорой демонстрации нового стратегического оружия, сделанное Пхеньяном в конце 2019 года. На сегодняшний день военный флот КНДР включает 70 подводных лодок устаревших типов.

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