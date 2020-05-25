Брюссель, , 10:21 — REGNUM В музее Abarth Works Museum в Бельгии представили реплику спортивной Lada-112 Super-1600. Об этом сообщает RG.

Модель создана специалистами музея, она базируется на ВАЗ-2112 с передним приводом. Автомобиль окрашен в белый и синий цвета, оборудован аэродинамическим обвесом, дополнительными большими фарами, спойлером на пятой двери, воздухозаборниками на капоте и крыше.

На создание «супер-Lada» ушло два месяца. Стоит отметить, что бельгийский музей специализируется на собрании оригинальных раллийных автомобилей, а также их копий.

Напомним, ВАЗ-21 124−07 был создан специально для молодёжного чемпионата ралли в классе Super-1600 в начале 2000-х. Было выпущено несколько десятков таких моделей, которые даже поставлялись в Германию специально для юниорской команды ADAC Rallye Deutschland.

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