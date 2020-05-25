Пекин, , 04:11 — REGNUM Навигационная спутниковая система Китая BeiDou (BDS) предлагает свои услуги все большему количество стран и секторов, говорится в белой книге о развитии навигационной индустрии Китая, передает 24 мая агентство Синьхуа.

В 2019 году услуги BDS предоставлялись более чем 120 странам и регионам по всему миру, что на 20 больше, чем в 2018 году, говорится в белой книге, опубликованной Ассоциацией геолокационных услуг и глобальной спутниковой системы навигации Китая.

Система применяется во все большем количестве секторов, включая «точное фермерство», цифровое строительство и «умное развитие портов» в интересах АСЕАН, Южной Азии, Восточной Европы, Западной Африки и Африки.

В белой книге отмечается, что в BDS в 2019 году предоставила своим клиентам носимые устройства с высокой точностью позиционирования менее одного метра вроде детских часов, браслетов для пожилых людей и ошейников для животных.

Объем продаж чипов и модулей BDS превысил 100 млн единиц, в то время как количество китайских спутниковых навигационных терминалов превысило 460 млн единиц. Из 400 моделей смартфонов, представленных на сентябрь 2019 года и оснащенных функциями геопозиционирования, уже почти 300 поддерживают BDS, говорится в белой книге.