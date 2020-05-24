Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Предприниматели Бретт Адкок и Адам Гольдштейн, известные как основатели торговой площадку Vettery, представили новый стартап городской авиации Archer. Аппарат представляет собой электросамолёт вертикального взлета и посадки с дальностью полёта в 100 километров и скоростью 240 км/ч. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что Archer является новичком в проектировании городских летательных аппаратов, однако уже успел привлечь к своим разработкам более 40 ведущих инженеров из признанных лидеров отрасли, таких как компании Joby, Wisk, Airbus и даже американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ожидается, что самолёт будет готов к перовому полету в 2021 году. По расчётам грузоподъёмность Archer должна составить 450 килограммов (4 человека с багажом), а время зарядки батарей — 20 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильская инновационная компания EmbraerX представила концепцию беспилотного модульного аэротакси, которое включает в себя капсулу с пассажирами, а также две транспортные системы: летающую и передвигающуюся по земле на колёсах.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильский стартап представил концепцию модульного аэротакси-электромобиля