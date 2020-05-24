Пекин, , 16:01 — REGNUM Китайским производителям интегральных микросхем не удастся достичь цели государственной программы «Сделано в Китае-2025», сообщается в прогнозе компании IC Insights.

Программа «Сделано в Китае-2025» была представлена правительством КНР в 2015 году. Этот план предусматривает достижение самодостаточности Китая во многих технологических секторах промышленности. В соответствии с этой программой к 2025 году Китай должен обеспечивать 70% от потребности в интегральных микросхемах.

Аналитики IC Insights прогнозируют, что Китаю не удастся добиться поставленной цели с учётом нынешних темпов развития полупроводниковой промышленности. Отмечается, что в 2019 году в Китае было произведено 15,7% от общего количества интегральных микросхем, используемых китайскими производителями. В IC Insights считают, что к концу 2024 года этот показатель составит только 20,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в пятёрку крупнейших потребителей полупроводниковых компонентов вошли две компании из Китая: Huawei и Lenovo.