Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Американская компания Ford не планирует оснащать новое поколение Ford Focus ST системой полного привода. Об этом заявил глава подразделения Ford Performance Europe Штефан Муензингер в интервью изданию Car Advice.

Однако есть вероятность, что версия RS будет полноприводной, но информации об этом пока нет. Ford Focus ST будет оснащаться передним приводом. Кроме того, автопроизводитель выпустит гибридную версию модели.

При этом пока также нет данных по срокам выхода нового поколения Ford Focus ST. Нынешнее поколение модели идет с бензиновым мотором EcoBoost на 2,3 л мощностью 280 л. с. Кроме того, доступна версия с дизельным двухлитровым мотором производительностью 190 л. с.

Бензиновый двигатель идет в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семиступенчатым «автоматом», а дизельный агрегат сочетается только с «механикой».

Ранее стало известно, что на российском авторынке была продана 20-тысячная модель Ford Transit через систему централизованного заказа SVO.

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