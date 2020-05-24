Вашингтон, , 14:51 — REGNUM В картографическом сервисе Google Maps появилась функция получения информации о доступности зданий для маломобильных групп населения. Об этом сообщается в блоге Google.

Новая функция для предустанавливаемого на большинство Android-смартфонов приложения получила название «Доступные места». Активация этой функции позволит увидеть места, доступные людям в инвалидных колясках и другим маломобильным группам.

В Google отмечают, что в приложении содержится информация о доступности более чем 15 млн мест по всему миру. В составлении карты доступных мест помогали волонтёры, а также представители магазинов, аптек, ресторанов и других организаций.

Чтобы активировать функцию нужно обновить приложение Google Maps и включить опцию «Доступные места» в меню «Настройки — Специальные возможности». Эта функция доступна как на Android, так и на iOS-устройствах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в приложение Google Maps были добавлены функции для людей с плохим зрением.