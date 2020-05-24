Бразилиа, , 14:29 — REGNUM Бразильская авиакомпания Embraer представила концепт полностью автономного самолета с электрическим мотором Pulse eVTOL, который может трансформироваться в автомобиль. Об этом сообщается на сайте New Atlas.

Идея нового трансформера появилась еще в середине 60-х годов прошлого века. С того времени специалисты компании работали над созданием инновационного самолёта. В итоге был получен концепт электрического самолета-автомобиля с автономной системой управления.

В салоне концепта большое количество свободного места. Инженеры даже предусмотрели в машине спальные места.

По замыслу специалистов компании, данная модель в виде авто должна приехать в аэропорт, а оттуда, трансформируясь в самолёт, перелететь в указанную пассажирами точку. После приземления модель обратно трансформируется в электрокар, который довозит пассажиров до конечной точки пути.

Компания Embraer намерена запустить трансформер в массовое производство, но это произойдёт не скоро.

Напомним, компания Embraer из Бразилии производит коммерческие, военные и сельскохозяйственные самолеты, а также предоставляет авиационные услуги.

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