Москва, , 14:14 — REGNUM Лётные испытания демонстратора разрабатываемой ракеты-носителя лёгкого класса «Крыло-СВ» запланированы на конец 2022 года или начало 2023 года, сообщает журнал «Русский космос» со ссылкой на заместителя генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталия Давыдова.

В посвящённой перспективным средствам выведения отечественной разработки статье журнала отмечается, что многоразовое использование элементов ракет-носителей будет отрабатываться на изделиях лёгкого класса. Первая российская частичного многоразовая ракета разрабатывается в рамках проекта «Крыло-СВ».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечает, что первая ступень этой ракеты проектируется с возможность совершения горизонтальной посадки.

«Если мы увидим, что самолетный вариант возвращения более прост и эффективен, то сможем это применить на ракете среднего класса», — подчеркнул Рогозин.

Заместитель генерального директора ФПИ, разрабатывающего «Крыло-СВ» совместно с ЦНИИмаш, сообщил, что практическая разработка демонстратора возвращаемого ракетного блока начнётся в первой половине 2020 года.

«Начало летных испытаний планируется на рубеже 2022−2023 годов», — добавил Давыдов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале научно-технический совет ФПИ утвердил проект по разработке экспериментального прототипа многоразовой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ».