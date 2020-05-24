Пекин, , 14:10 — REGNUM В Китае за январь-апрель 2020 года было продано 11 тыс. экземпляров купеобразного кроссовера Mazda CX-4. Об этом сообщает автопроизводитель.

Несмотря на то, что новинка японской компании появилась на авторынке Китае еще осенью 2019 года с начала 2020 года она обогнала по продажам Mazda CX-5 на 37%.

Кроссовер Mazda CX-4 после рестайлинга получил обновленную внешность. Так, у автомобиля были обновлены бампера, головная оптика, радиаторная решетка, а задние фонари поменяли форму. Для обивки салона предусмотрены новые более качественные материалы. Кроме того, внутри появилась новая мультимедиа с сенсорным экраном.

В силовую линейку Mazda CX-4 входят 2,0-литровый мотор Skyactiv-G мощностью 158 л. с. или 2,5-литровый двигатель производительностью 192 л. с. Агрегатируются они с шестиступенчатой «механикой» или с АКПП.

Ранее стало известно, что Kia Seltos обогнала по продажам Hyundai Creta на китайском авторынке.

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