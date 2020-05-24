Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Некоторые пользователи смартфонов iPhone столкнулись с проблемой при запуске приложений после установки обновления операционной системы iOS. Об этом сообщает Forbes.

Компания Apple выпустила обновление iOS 13.5 20 мая. В нём были добавлены многие функции, включая API-интерфейс, который сможет использоваться правительствами разных стран при запуске приложений для контроля распространения коронавирусной инфекции.

После установки этого обновления многие пользователи столкнулись с проблемой некорректной работы приложений. При запуске YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook, TikTok и других приложений появлялась ошибка: «Это приложение больше недоступно для вас».

Для исправления этой ошибки рекомендуется перезагрузить смартфон. Если это не помогает, то эксперты советуют удалить приложение и переустановить его из App Store.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обновлении iOS 13.5 компания Apple упростила использование сканера Face ID при ношении медицинских масок.

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