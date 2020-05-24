Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Специалисты компании Proofpoint обнаружили возобнавление вредоносного программного обеспечения ZLoader в первом квартале 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Вредоносное программное обеспечение ZLoader относится к типу банковских троянов. Вирусы этого типа используются злоумышленниками для получения доступа к учётным данным пользователей электронных банковских сервисов. Полученные данные позволяют злоумышленникам похищать средства со счетов владельцев.

Пик активности ZLoader пришёлся на период с 2016 по 2018 год. Злоумышленники возобновили распространение вируса в первые месяцы 2020 года. Специалистам Proofpoint за это время удалось обнаружить более 100 случаев массовой рассылки электронных писем с вредоносными файлами. Эксперты отмечают, что для привлечения внимания пользователей злоумышленники используют наиболее актуальные в обществе темы, включая вспышку коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле ведущий менеджер по безопасности компании Google Сэм Лугани рассказал, что в почтовом сервисе Gmail ежедневно блокируется около 18 млн электронных писем на тему коронавируса, содержащих ссылки на вредоносные сайты или файлы.