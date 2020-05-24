Берлин, , 12:39 — REGNUM Подразделение немецкой компании Porsche — Exclusive Manufaktur решило отметить 50-летний юбилей своего спортивного купе 911 выпуском версии в исполнении модели 911 50th Anniversary Edition. Об этом сообщается на официальной странице автокомпании в Facebook.

Основным изменением юбилейного авто от ретро версии стали колеса с 5-спицевым дизайном.

Стоит отметить, что в качестве отправной точки для модернизации дизайна автомобиля автопроизводитель использовал отделку Carrera S. Салон модели снабжён креслами с рисунком «гусиные лапки», а на приборной панели купе присутствуют зеленые цифры на циферблатах.

Стоимость новинки пока не сообщается.

Ранее тюнер из Британии Ричард Кинг изрешетил модель Porsche 911 1968 года выпуска, чтобы сделать из неё самую легкую в мире модель немецкой марки.

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