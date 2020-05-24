Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Поставки кнопочных сотовых телефонов в первом квартале 2020 года упали на 12% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

По оценкам экспертов, за первый квартал текущего года в мире было поставлено 83,5 млн кнопочных сотовых телефонов. За тот же квартал 2019 года было реализовано около 95 млн устройств. Падение поставок объясняется вспышкой коронавирусной инфекции, приведшей к сбоям в цепочке поставок и приостановке работы розничных магазинов.

Лидером рынка остаётся китайский производитель Transsion Holdings, выпускающий сотовые телефоны под брендами iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile. Второе место по поставкам заняла компания HMD Global, выпускающая устройства под маркой Nokia, третье место — компанию Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года глобальные поставки смартфонов упали на 11,7% в годовом исчислении, согласно оценкам экспертов компании International Data Corporation. abs