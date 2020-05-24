Пекин, , 12:21 — REGNUM Китайский внедорожник с девятью дверями HiPhi 1 обзаведется интегрированной 5G-сетью. Об этом сообщает издание PRNewswire.

Чтобы интегрировать в авто сеть с поддержкой стандарта 5G-V2X китайский автопроизводитель Human Horizons объединился с местным телекоммуникационным гигантом China Telecom.

Теперь кроссовер HiPhi 1 сможет обмениваться информацией с другими машинами, объектами инфраструктуры и «умными дорогами».

Модель HiPhi 1 имеет более 500 датчиков, видеокамер и оптических дальномеров для ориентации на дорогах. Информация, поступающая в режиме реального времени, перерабатывается нейросетью бортовой системы, в которую входят четыре контроллера домена и шесть микрокомпьютеров, которые подключены к общей гигабитной сети.

Напомним, кроссовер HiPhi 1 снабжен силовым агрегатом состоящим из аккумулятора на 96 кВт-ч и двух электромоторов мощностью 268 «лошадей» каждый. От 0 до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 3,6 секунды. Запас хода составляет 644 км.

Напомним, компания SAIC начала отгружать китайским дилерам четырёхместный футуристический электрокар Baojun E300 с запасом хода 260 км.

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