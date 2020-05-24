Наньчан, Китай, , 11:48 — REGNUM Первый китайский беспилотный вертолет AR500C для горных районов совершил своей первый полет в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Первый полет состоялся 20 мая. С момента взлета и до момента посадки БПЛА прошло двадцать минут, сообщили в вертолетном Исследовательском институте Цзидэчжэня в провинции Цзянси, который принадлежит Авиационной промышленной корпорации Китая.

Разработанный на основе беспилотного вертолета AR500B, модель AR500C имеет максимальный подъёмный вес 500 кг при высоте 5000 метров при потолке работы 6700 метров. Он может летать пять часов на одном заряде при максимальной скорости 170 км/ч при крейсерской скорости 165 км/ч.

Данный вертолет будет использоваться для разведывательных задач и задачах связи. Кроме того, у него имеется целый спектр направлений применения в сферах поисковой поддержке РЭБ, охраны природы и борьбы с пожарами, патрулированием береговой линии и доставки материалов.