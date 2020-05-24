Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Для создания колонии на Марсе требуется в разы уменьшить экономические затраты по выведению полезной нагрузки на околоземную орбиту, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск 24 мая в социальной сети Twitter.

Один из пользователей социальной сети напомнил Маску, что в декабре 2015 года компании SpaceX удалось впервые вернуть первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

«Это было 5 лет назад. Мы должны быстрее продвигаться к полностью повторно используемым ракетам. Чтобы на Марсе мог существовать полностью самодостаточный город затраты на выведение каждой тонны полезной нагрузки на геостационарную орбиту должны быть снижены более чем на 1000% в сравнении с показателями ракет Falcon в настоящее время», — ответил Маск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Илон Маск заявил, что при существующей скорости развития космических технологий ныне живущее поколение не застанет периода колонизации Марса.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск признал, что может не увидеть город на Марсе