Пекин, , 10:30 — REGNUM Тайваньская компания TSMC успеет произвести новый мобильный процессор Kirin 1020 для смартфонов Huawei до вступления в силу санкций правительства США. Об этом сообщает MyDriver.

В мае министерство торговли США ввело ограничение на поставки микросхем китайской компании Huawei от всех производителей, которые используют американские технологии. После этого тайваньская компания TSMC перестала принимать заказы от дочерней компании Huawei — HiSilicon — на производство новых чипов. При этом TSMC продолжит производство чипов для Huawei по уже размещённым заказам до сентября 2020 года.

По данным издания, в список уже сформированных заказов попала и новая однокристальная система (SoC) Kirin 1020. Этим процессором, производимым на основе 5-нм техпроцесса, будут оснащаться новые флагманские смартфоны Huawei, включая готовящийся к выпуску Mate 40.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что Huawei начала переговоры о резком наращивании поставок чипов с тайваньской компанией MediaTek.

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