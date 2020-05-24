Москва, , 10:04 — REGNUM Количество компьютеров, заражённых вредоносным программным обеспечением, в 2019 году сократилось на 10% по сравнению с 2018 годом, заявил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Об этом сообщает Yamobi.

Эксперт рассказал, что в 2019 году вредоносное программное обеспечение было выявлено на компьютере каждого пятого пользователя, что на 10% меньше распространённости вирусов в 2018 году.

«Мы видим, что число угроз снижается, но они становятся более изощрёнными. Это приводит к тому, что растёт уровень сложности задач, стоящих перед защитными решениями и сотрудниками отделов безопасности», — отметил Голованов.

Он добавил, что количество уникальных вредоносным программ в 2019 году выросло на 13% в сравнении с предыдущим годом. При этом одними из самых распространённых типов вредоносных программ стали вирусы-шифровальщики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнем квартале 2019 года количество хакерских атак с целью доведения вычислительной системы до отказа (DDoS) выросло почти на 50% в годовом исчислении.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты зафиксировали рост количества DDoS-атак

Читайте развитие сюжета: Эксперт рассказал, что делать при взломе смартфона