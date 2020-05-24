Москва, , 09:43 — REGNUM Рейтинг самых надежных кроссоверов с самым низким коэффициентом поломок в возрасте до пяти лет составили специалисты портала «Автоновости дня».

Первое место в этом списке занимает Mazda CX-5. Последнее поколение этой модели выходит с 2016 года. Автомобиль оборудован бензиновыми двигателями на 2 или 2,5 л мощностью 150 и 195 л. с. соответственно. Агрегатируются они с механической или автоматической коробками передач. Привод может быть передним или полным.

На втором месте Audi Q5. Немецкая модель не уступает японской. Производство Audi Q5 также началось четыре года назад. Кроссовер Audi Q5 отличается низким коэффициентом поломок. Под его капотом в базовой версии размещен турбомотор на 2 л мощностью 190 л. с. А вот финальные версии имеют силовой агрегат на 2 л мощностью 249 л. с. и трехлитровый турбированный дизельный двигатель с такой же производительностью.

Замыкает тройку лидеров еще одна немецкая модель — Mercedes-Benz ML, третье поколение которого вышло на авторынок в 2011 году и выпускалось до 2015 года. Несмотря на более «солидный» возраст он ничем не уступает уже перечисленным выше моделям.

Силовая линейка этого кроссовера весьма разнообразна. Есть версии с дизельными агрегатами производительностью от 200 до 250 «лошадей», а также бензиновые движки мощностью от 250 до 410 л. с.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года компактный кроссовер Mazda CX-5 стал самым продаваемым автомобилем на российском авторынке среди моделей японской компании Mazda.

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