Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Американская компания Microsoft зарегистрировала патент на гарнитуру со встроенным отпечатком сканера пальцев. Об этом сообщает WindowsLatest.

В последние годы наушники и гарнитуры всё чаще оснащаются сенсорными элементами управления. Благодаря этим сенсорам пользователи с помощью жестов могут активировать устройство и управлять воспроизведением аудио.

Согласно поданной патентной заявке, компания Microsoft решила пойти дальше и оснастить свою гарнитуру сканером отпечатков пальцев. В заявке отмечается, что сканер может использоваться для аутентификации пользователя. Предполагается также, что эта гарнитура доступа к устройствам под управлением Windows 10 с помощью технологии Windows Hello.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Microsoft представила беспроводные наушники Surface Headphones 2.