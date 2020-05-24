Пекин, , 09:02 — REGNUM Рынок персональных компьютеров будет расти в ближайшие два или три года, заявил председатель и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин. Об этом сообщает DigiTimes.

Совокупный рынок персональных компьютеров, включая ноутбуки, ультрабуки и моноблоки, сокращается в последние годы. Например, поставки ноутбуков упали с 204 млн в 2011 году до 158 млн в 2019 году.

Глава китайской компании Lenovo, занимающейся производством компьютеров и другой техники, рассказал, что эта тенденция может измениться из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил, что рост спроса на ноутбуки и другие виды ПК, выросший из-за перевода сотрудников на удалённый режим работы, будет ощущаться в течение двух или даже трёх лет.

Издание отмечает, что с такой оценкой согласны не все представители отрасли. Например, производители Quanta Computer и Wistron сообщили о низком уровне заказов во второй половине 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года эксперты компании IDC представили прогноз, согласно которому поставки персональных компьютеров в период с 2019 по 2023 год будут сокращаться со среднегодовой скоростью 2,6%.