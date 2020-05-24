Москва, , 07:52 — REGNUM Правительство России оценит перспективы использования плавучего космодрома «Морской старт», сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

В апреле председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев сообщил о заморозке проекта «Морской старт» на неопределённый период. По данным издания, в настоящее время перспективы использования этой платформы в отечественной космической программе рассматриваются российским правительством.

Плавучий космодром «Морской старт» был основан международным консорциумом в 1995 году, первый запуск состоялся в 1999 году. В 2016 году плавучий космодром был выкуплен российским холдингом S7 Group и перебазирован из США в Россию.

Для запусков с этой платформы использовались ракеты-носители семейства «Зенит», производившиеся на Украине с использованием российских комплектующих. Производство этих ракет было остановлено в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в РКЦ «Прогресс» рассказали о начале разработки ракеты-носителя для запусков с «Морского старта».

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