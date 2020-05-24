Пекин, , 07:16 — REGNUM Первый в Китае спутник экспериментальной спутниковой технологии низкоорбитальной широкополосной связи прошел более 180 тестов, показав плодотворные результаты, сообщает агентство Синьхуа.

Первый спутник проекта низкоорбитальной широкополосной спутниковой связи «Хунъюнь», разрабатываемой Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией CASIC проработала стабильно более 8800 часов и исполнила более 5000 инструкций и более 20 орбитальных тестов наблюдения спектральным термометром.

Было принято более 70 Гб изображений и проверена технология низкоорбитального спутникового интернета с момента запуска спутника 22 декабря 2018 года, сообщили в CASIC.

Представитель CASIC Ма Цзе заявил, что спутник связи был испытан в различных погодных условиях и в рамках различных бизнес-сценариев, что заложило устойчивый фундамент для создания китайского спутникового интернета.