Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Вооруженные силы США провели испытание лазерного оружия в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США.

Испытания проводились 16 мая. Лазерная установка была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, который находился недалеко от военно-морской базы США в Перл-Харборе.

Испытана была так называемая система твердотельного лазерного оружия — Solid State Laser Weapons System Demonstrator.

На кадрах видно, что на носу корабля размещена установка, которая испускает яркий луч вдоль поверхности воды. На следующем кадре видно, как загорается беспилотный летательный аппарат, летящий над водой.

Стоит отметить, что ранее американские военные много раз испытывали лазерное оружие, но это первый раз, когда лазер был использован для уничтожения беспилотника в море.