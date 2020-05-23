Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Американская корпорация Intel выкупила специализирующуюся на разработке скоростных сетевых адапетров компанию Rivet Networks. Об этом сообщает пресс-служба Intel.

В Intel отмечают, что команда Rivet Networks войдёт в одно из подразделений корпорации и поможет в разработке высокоскоростных сетевых решений. Сумма сделки не разглашается.

«Intel инвестирует и способствует развитию Wi-Fi уже более 20 лет, и сегодня мы рады объявить еще один шаг вперед. Мы приобретаем Rivet Networks, лидера в области программного обеспечения и облачных технологий для сетевого подключения», — сообщают в Intel.

В настоящее время компания Rivet Networks выпускает сетевые контроллеры семейства Killer. Основным преимуществом этих LAN и Wi-Fi адаптеров является высокая скорость передачи данных, что является особенно актуальным в многопользовательских видеоиграх и при использовании видеостриминговых сервисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае корпорация Intel приобрела израильского разработчика программного обеспечения Moovit. Сумма сделки составила $900 млн.

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