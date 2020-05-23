Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Американская компания General Motors работает над улучшенной версией системы поддержки водителей, которая сможет использоваться не только на автомагистралях, но и в населённых пунктах. Об этом сообщает Autoblog со ссылкой на заявление вице-президент автопроизводителя по глобальной разработке продуктов Дуга Паркса.

Действующая система поддержки водителей автомобилей GM носит название Super Cruise. Она позволяет автоматизировать процесс вождения автомагистралях, включая возможность смены полосы движения.

Вице-президент GM рассказал, что сейчас в компании работают над улучшенной версией этой системы, которая получит название Ultra Cruise.

«Ultra Cruise получит все функции Super Cruise, однако их можно будет использовать и на городских улицах», — отметил Паркс.

Он добавил, что усовершенствованная система поддержки водителей не сделает автомобили полностью автономными. Водители должны будут готовы взять на себя управление в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Издание отмечает, что Ultra Cruise позволит GM конкурировать с системой поддержки водителей Autopilot от Tesla, которая считается лучшей на рынке. В GM отмечают, что расширенная система поддержки водителей будет выпущена достаточно скоро, но не указывают конкретных сроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в General Motors заявили об отказе от дальнейшего производства электрических велосипедов Ariv.

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