Джакарта, , 14:38 — REGNUM Избирательная комиссия Индонезии проведёт расследование инцидента с утечкой в открытый доступ личных данных более 2,3 млн избирателей. Об этом сообщает Reuters.

20 мая на хакерском форуме raidforums были опубликованы личные данные более 2,3 млн избирателей Индонезии. Также хакеры заявили, что имеют доступ к ещё около 200 млн записей.

22 мая в избирательной комиссии Индонезии подтвердили подлинность некоторых утекших данных, включая домашние адреса и национальные идентификационные номера. Представитель комиссии Вириан Азиз заявил, что в организации занимаются расследованием этого инцидента.

Азиз подчеркнул, что утечка произошла не с серверов избирательной комиссии. Он добавил, что эти данные в соответствии с законами Индонезии также передавались участвующим в выборах политическим партиями и кандидатам в президенты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае администрация крупнейшей в Индонезии платформы электронной коммерции Tokopedia заявила об утечке данных пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Личные данные избирателей в Индонезии просочились в сеть — СМИ