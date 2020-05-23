Москва, , 14:16 — REGNUM Финансовые показатели АО «Главкосмос» значительно выросли по итогам 2019 года, заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Лоскутов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главкосмос является дочерним предприятием и оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации «Роскосмос». 23 мая руководитель Главкосмоса поздравил сотрудников организации с 35-летием компании и раскрыл некоторые финансовые показатели.

Лоскутов отметил, что по итогам 2019 года выручка Главкосмоса составила почти 14 млрд рублей, что на 62,2% больше, чем в 2018 году. Чистая прибыль компании в 2019 году выросла на 39,9% в годовом исчислении, составив 416,1 млн рублей.

«Все это — наш общий результат, достигнутый знаниями, профессионализмом и опытом каждого сотрудника компании», — подчеркнул генеральный директор Главкосмоса.

В компании отметили, что за 35 лет Главкосмос успешно выполнил более 120 международных контрактов, включая запуск более 140 космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов заявил, что российские предприятия получили большую часть средств в рамках контракта с объявившей о банкротстве британской компанией OneWeb.