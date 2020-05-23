Сеул, , 14:03 — REGNUM Преимущества и недостатки машин немецких и корейских брендов перечислили эксперты NJCar.ru.

Стоимость автомобилей немецких марок может быть выше по сравнению с корейскими машинами вдвое. Только у Volkswagen есть автомобили не дороже корейских. Немецкие автопроизводители дают двухлетнюю гарантию с ограничением пробега на 100 000 км, а гарантия на корейские марки составляет до пяти лет или 150 000 км пробега.

Пока корейские компании несколько уступают немецким по качеству антикоррозийной обработки кузовных элементов и стойкости ЛКП. У них также различаются силовыми установки, поскольку немецкие автомобили зачастую оборудуют более мощными, но экономичными движками, а корейские — более надежными и долговечными атмосферными моторами.

Агрегатируются немецкие модели чаще всего «роботами», которые хорошо справляются с производительными двигателями, однако имеют меньший ресурс. А вот двигатели в корейских моделях идут в паре с автоматической коробкой передач, признанная более надежной.

Напомним, по мнению немецких автоэкспертов, самым надежным автомобилем на авторынке Европы является Mercedes-Benz GLC.

Читайте также: Mercedes создал бюджетный кемпер с мини-кухней