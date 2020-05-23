Тайбэй, , 13:48 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов в 2020 году упадут на 15,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Digitimes Research.

По оценкам экспертов Digitimes Research, в 2019 году во всём мире было продано 1,36 млрд смартфонов. Прогнозируется, что в текущем году совокупный объём продаж сократится до 1,15 млрд устройств.

Основной причиной ожидаемого падения поставок смартфонов называется вспышка коронавирусной инфекции. Пандемия привела не только к сбоям в цепочках поставок, но и к снижению покупательского спроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле эксперты компании TrendForce представили прогноз по объёмам производства смартфонов во втором квартале 2020 года. Эксперты считают, что за этот период будет произведено около 287 млн устройств, что на 16,5% ниже показателей этого же квартала предыдущего года.

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