Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Функция добавления новых контактов с помощью QR-кода испытывается в тестовой версии мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает The Verge.

В настоящее время добавление контактов в WhatsApp основано на внесении новой записи в адресную книгу вашего смартфона. Такое добавление контактов может быть не всегда удобным, поэтому в тестовой версии мессенджера 2.20.171 введена поддержка QR-кодов.

Эта функция позволяет добавлять новые контакты с помощью QR-кодов, которые могут быть переданы с другого устройства или отсканированы с экрана смартфона. Тестовая версия мессенджера доступна в бета-версии приложения Google Play, ожидается, что эта функция будет добавлена в ближайшем обновлении стабильной версии WhatsApp.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что мессенджер WhatsApp и социальная сеть Instagram получат поддержку сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms.

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