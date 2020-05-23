Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Американская корпорация General Motors занимается разработкой нового поколения долговечных аккумуляторов для электрокаров с ресурсом 1 млн миль (1,6 млн км). Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, аккумуляторная батарея будет рассчитана на весь жизненный цикл электрического авто.

В марте 2020 года компания General Motors представила новое поколение аккумуляторов Ultium ёмкостью от 50 до 200 кВт-ч, которые обеспечивают запас хода электрокара до 640 км и разгоняют авто с 0 до 100 км/ч за три секунды. Теперь же речь идёт не об Ultium, а уже о следующей модификации аккумуляторов.

Ожидается, что батареи с пробегом до 1,6 млн км выпустят в течение нескольких лет. При этом, по словам представителей компании, подобные батареи «уже практически готовы».

Напомним, в прошлом году глава компании Tesla Илон Маск оценил запас хода электрокаров актуального поколения в 0,3 — 0,5 млн миль (0,48 — 0,8 млн км). Тогда Маск пообещал создать аккумуляторы обеспечивающие запас хода в 1 млн миль.

Читайте также: Обнародована стоимость электрокара Maple 30X