Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Производственные партнёры американской компании Apple начали сборку полноразмерных беспроводных наушников AirPods Studio. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Американская компания Apple вышла на рынок беспроводных наушников в 2016 году, представив наушники-вкладыши AirPods. В октябре 2019 года были представлены новые наушники AirPods Pro с функцией активного шумоподавления.

В мае 2020 года издание The Information сообщило, что Apple готовит к выходу новую модель беспроводных наушников. Главным отличием этой модели, называемой AirPods Studio, является то, что это будут полноразмерные наушники, а не наушники-вкладыши.

Тайваньское издание DigiTimes отмечает, что производственные партнёры Apple уже начали сборку этих наушников. Эксперты предполагают, что AirPods Studio могут быть представлены на конференции Apple WWDC в июне 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае отраслевой эксперт Джон Проссер заявил, что новые полноразмерные беспроводные наушники от Apple будут продаваться по цене около $350.