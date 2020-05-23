Пекин, , 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20». Об этом сообщает China Daily.

Спутник связи «Шицзянь-20» был выведен на околоземную орбиту в декабре 2019 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Масса этого космического аппарата составляет около восьми тонн, что делает его самым тяжёлым орбитальным спутником.

«Шицзянь-20» использовался для испытаний новой спутниковой платформы DFH 5. Китайские специалисты провели 84 испытания различных систем спутника на околоземной орбите. Результаты испытаний показали надёжность платформы DFH 5, подтвердив расчётные характеристики.

Главный инженер Китайской академии космических технологий Чжоу Чжичэн отметил, что DFH 5 отличается от платформы предыдущего поколения спутников связи большим сроком службы и увеличенной пропускной способность. Планируется, что спутники на базе этой платформы будут использоваться в течение следующих 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая была запущена ракета-носитель «Куайчжоу-1A» с двумя экспериментальными спутниками «Xingyun-2».

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