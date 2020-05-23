Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на стартовом комплексе в штате Флорида при первом пилотируемом запуске космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Трампа.

По данным агентства, президент США прибудет на стартовый комплекс на мысе Канаверал 27 мая. На этот день назначен запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном. Планируется, что астронавты прибудут на Международную космическую станцию 28 мая и проведут там не менее 30 дней.

Издание отмечает, что активизация освоения космоса является частью предвыборной кампании Трампа. Американские космические корабли с экипажем не запускались с 2011 года, когда была свёрнута программа «Спейс шаттл». После этого доставка всех экипажей МКС производилась на российских кораблях серии «Союз».

В 2014 году американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с двумя компаниями — SpaceX и Boeing — на разработку кораблей для полётов к орбитальной станции. В 2019 году разработанные этими компаниями корабли были впервые запущены в беспилотном режиме. Корабль SpaceX Crew Dragon успешно достиг МКС и вернулся на Землю, а при запуске корабля Starliner от Boeing произошёл сбой, помешавший стыковке со станцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая компания SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться для запуска корабля Crew Dragon.

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