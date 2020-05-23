Москва, , 09:08 — REGNUM Новый российский модуль Международной космической станции «Наука» будет запущен во втором квартале 2021 года, 23 мая об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации «Роскосмос».

В начале апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переносе планировавшегося на 2020 год запуск модуля «Наука». Он объяснил, что задержка запуска связана с уменьшением количества задействованных при подготовке специалистов из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«По планам отправка на МКС модуля «Наука» стоит на второй квартал следующего года», — уточняют в Роскосмосе.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» оснащён платформами для проведения исследований, системой управления ориентацией орбитальной станции и каютой для одного члена экипажа. Создание модуля было начато в Центре им. Хруничева в 1995 году, запуск «Науки» планировался на 2007 год. Позже эта дата неоднократно сдвигалась из-за выявленных проблем и оснащения дополнительным оборудованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле специалисты Центра им. Хруничева приступили к испытаниям многофункционального лабораторного модуля «Наука».

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