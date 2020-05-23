Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Американская компания SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon. 23 мая об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Испытания проводились на стартовой площадке на мысе Канаверал, где ракета-носитель с пилотируемым кораблём была установлена 22 мая. Статические огневые испытания прошли успешно, запуск назначен на 27 мая.

В ходе этого запуска на борту корабля Crew Dragon впервые будут находиться астронавты — Даглас Харли и Роберт Бенкен. Первый испытательный полёт корабля Crew Dragon состоялся в марте 2019 года, тогда корабль прибыл к Международной космической станции и вернулся на Землю в беспилотном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен ушли на карантин перед полётом к МКС.

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