Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 07:24 — REGNUM В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина провели предварительные испытания систем гидролаборатории после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Гидролаборатория в ЦПК позволяет моделировать условия невесомости для подготовки космонавтов к работам на Международной космической станции. Она была открыта в 1980 году, а в 2014 году сооружение закрыли для проведения масштабной реконструкции.

В настоящее время реконструкция гидролаборатории завершена, в ЦПК готовятся к вводу объекта в эксплуатацию. Перед началом полноценных тренировок космонавтов в гидролаборатории провели первые испытания с использованием скафандров типа «Орлан» с манекенами. Ход испытаний контролировала испытательно-тренировочная бригада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьеввпервые вышли за борт МКС в скафандрах типа «Орлан».

Читайте ранее в этом сюжете: Гидролабораторию для подготовки космонавтов откроют в начале лета