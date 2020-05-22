Вашингтон, , 22:36 — REGNUM В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили, что приготовления к запланированному на 27 мая испытательному полету космического корабля Crew Dragon идут точно по графику. Об этом 22 мая на брифинге заявил астронавт NASA Даг Херли.

«Мы только что узнали, что все хорошо и мы в графике», — рассказал Херли на брифинге.

Напомним, что Херли вместе с астронавтом Робертом Бенкеном совершат первый пилотируемый полет на Crew Dragon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработанный корпорацией SpaceX космический корабль Crew Dragon предназначен для доставки на орбиту Земли до четырех человек.

Запускать Crew Dragon будут с помощью ракеты-носителя Falcon9.