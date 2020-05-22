Санкт-Петербург, , 22:23 — REGNUM Новый фрегат океанской зоны «Адмирал Головко» (проекта 22 350) усилит группировку надводных кораблей Военно-морского флота России в дальней морской зоне, способную решать задачу военно-морского присутствия в Мировом океане. Об этом 22 мая заявил на церемонии спуска корабля на воду в Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Спуск на воду фрегата «Адмирал Головко» ВМФ России

Корабль, спроектированный «Северным ПКБ», строит ПАО «Северная верфь» (входит в состав ОСК).

«Военно-морской флот получает прекрасный серийный фрегат, способный эффективно решать задачи в дальней океанской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Корабли этого проекта подтверждают, заложенные в них проектантом и изготовителем, тактико-технические характеристики», — приводит слова адмирала Евменова пресс-служба ВМФ России.

Главком ВМФ особо отметил, что корабль оснащен новым полностью отечественным газотурбинным агрегатом, производство которых освоено в рамках политики импортзамещения.

«Линейка фрегатов проекта 22 350 будет развиваться с точки зрения дальнейшего улучшения их боевых возможностей. Это требование времени. Мы должны вместе с кораблестроителями идти на несколько шагов вперед в создании новых кораблей и их строительстве», — сказал адмирал Николай Евменов, выступая перед участниками церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Головко».

На Северной верфи подчеркивают, что второй серийный фрегат «Адмирал Головко» построен с учетом опыта эксплуатации и испытаний предыдущих фрегатов проекта 22 350 — фрегатов «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Головной фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» служит на Северном флоте. Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершает испытания вооружения на Балтийском флоте и вскоре будет передан в состав ВМФ.

После спуска на воду новому фрегату «Адмирал Головко» предстоят достроечные и электромонтажные работы, монтаж судовых систем, систем энергетической установки, механического оборудования.

Фрегат назван именем Арсения Головко, командующим Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Ранее это имя носил ракетный крейсер, находившийся в составе ВМФ СССР и РФ целых 40 лет.

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