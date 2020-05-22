Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.

Фрегат «Адмирал Головко» ПАО «Северная верфь»

В церемонии спуска корабля на воду участвовал главком ВМФ России Николай Евменов, а также советник главы «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Виктор Чирков, гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев и руководитель «Северного проектно-конструкторского бюро» Андрей Дьячков.

Фрегат «Адмирал Головко» является третьим в серии фрегатов проекта 22 350, головным кораблем которой стал «Адмирал Горшков».

Аналогичный фрегат «Адмирал Касатонов» сейчас проходит испытания, фрегат «Адмирал Исаков» строится, а также подписаны контракты на постройку ещё двух таких кораблей.

По некоторым данным, следующие корабли серии могут строится уже по модернизированному проекту.

Справка ИА REGNUM: фрегаты проекта 22 350 водоизмещением в 4,5 тыс. тонн, длиной в 135 метров оснащаются пусковыми установками на 16 противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр-НКЭ».

Кроме того, фрегаты проекта 22 350 вооружаются 130-мм артиллерийской установкой А-192 «Армат», зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Полимент-Редут» и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш».

Фрегаты имеют ангар и площадку для палубного вертолета типа Ка-27.

Дальность автономного плавания — до четырёх тыс. морских миль.

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