Токио, , 11:57 — REGNUM Обособленное подразделение японской компании Honda, выпускающее машины премиум-класса Acura, оснастит седан TLX турбодвигателем V6. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Под капотом авто будет трудиться новый трёхлитровый турбомотор V6, агрегатирующийся с полноприводной трансмиссией SH-AWD и 9-ступенчатым «автоматом». В линейке моторов также будет 209-сильный движок рабочим объемом 2,4 литра, который работает в тандеме с «роботом».

Экстерьер новинки выполнен в фирменном стиле компании. При этом внешность седана будет иметь много общих черт с концепт-каром Type S, который был представлен еще в 2019 году.

Автопроизводители снабдили новую машину решёткой радиатора необычной формы со множеством маленьких отверстий. Ожидается, что дневные ходовые огни будут разделены на четыре секции и получат обрамление оригинальной формы.

Премьера нового седана TLX состоится 28 мая в 20:00 мск в онлайн режиме.

Ранее подразделение Acura запатентовало в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) экстерьер обновлённых моделей TLX и MDX.

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