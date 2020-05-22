Барнаул, , 02:56 — REGNUM В 2020 году в Алтайском крае современные подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» получат ещё два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), заявил начальник отдела боевой подготовки РВСН полковник Виктор Фотюк. Об этом 22 мая сообщает газета «Красная звезда».

«В этом году будут перевооружены на ракетный комплекс «Ярс» еще два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения», — сказал Фотюк.

Ранее, в декабре 2019 года, на боевое дежурство с «Ярсами» заступили два полка на востоке страны — очередной полк в Иркутском ракетном соединении и первый полк Барнаульского соединения в Алтайском крае.

Фотюк отметил, что все мобильные соединения РВСН до конца 2020 года будут полностью оснащены тренажёрами ракетных комплексов «Ярс», включая не имеющие аналогов тренажеры для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок.

«Все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделений», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовительные мероприятия к лётным испытаниям новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» идут в соответствии с планом. Темпы работ над проектом не снижаются, несмотря на пандемию коронавируса.

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