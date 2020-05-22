Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Перебои в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в ряде стран, 22 мая следует из данных портала Downdetector.

Больше всех сбой ощутили жители США, Бразилии и Великобритании. В России неполадки наблюдались главным образом у жителей Москвы, Самары и Нижнего Новгорода.

Подавляющая часть пользователей (72%) сообщает о неполадках в работе сайта. 15% не могут войти в свой аккаунт. 11% столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения для iPhone или iPad.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая интернет-пользователи из разных стран заявляли о сбоях в работе социальной сети Instagram.

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