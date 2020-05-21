Москва, , 19:15 — REGNUM Атомный подводный крейсер-ракетоносец стратегического назначения «Князь Владимир» успешно прошёл все государственные испытания в Белом море, сообщает 21 мая пресс-служба Северного флота (СФ).

По данным пресс-службы, подводный ракетоносец вернулся обратно в Северодвинск.

Накануне был завершен последний этап испытаний, в ходе которого с 12 мая проводились тестирования различных систем корабля как в надводном, так и в подводном положении.

«Приём корабля в боевой состав Военно-морского флота планируется осуществить после оценки результатов контрольного выхода», — сообщает Северный флот.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году с борта стратегического подводного ракетоносца «Князь Владимир» усовершенствованного проекта «Борей-А» были совершены успешные испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке.

Напомним, от предыдущих подводных крейсеров проекта «Борей» «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, усовершенствованными системами подводного маневрирования, а также управления системами вооружения.

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