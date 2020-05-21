Сувон, Южная Корея, , 16:03 — REGNUM Строительство второй производственной линии по выпуску микросхем по техпроцессу 5 нанометров с применением EUV-литографии начала корейская компания Samsung. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Запуск в эксплуатацию новой линии в корейском Пхентхэке запланирован на вторую половину 2021 года. Руководство компаний планирует, что ее чипы будут применяться в устройствах для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и сетей 5G.

Первую линию по 5-нанометровой технологии компания собирается запустить в Хвасоне уже этой осенью. Затраты на строительство и проектная мощность завода не сообщаются.

Напомним, основным конкурентом Samsung является тайваньская TSMC, опережающая корейскую компанию в освоении новейших технологий. TSMC запустила промышленное производство микросхем по техпроцессу 5 нанометров в апреле 2020 года. К концу года TSMC собирается запустить производство микросхемы по нормам 3 нанометров.