Тегусигальпа, , 06:07 — REGNUM Большая часть территории Гондураса 20 мая несколько часов оставалась без подачи электроэнергии из-за сбоя на подстанции Тонконтин, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщает национальная газета La Tribuna.

По данным издания, 20 мая в 09:44 по местному времени из-за многочисленных перегрузок произошло аварийное отключение в ряде сетей.

«Возникновение скачков напряжения в северных районах сети привело к выходу нескольких генераторов в этой зоне и последующему общему отключению в северных районах и, частично, в центральных районах», — говорится в сообщении.

В настоящее время подача электроэнергии в большинстве районов страны восстановлена. В столице Гондцраса Тегусигальпе, распределительные сети которой сильно пострадали из-за прошедших на этой неделе дождей, продолжаются ремонтные работы.