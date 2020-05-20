Москва, , 18:17 — REGNUM Официальный представитель Volkswagen в России «Фольксваген Груп Рус» принял решение об отзыве 1099 легковых автомобилей Volkswagen Touareg из-за вероятной утечки трансмиссионного масла, сообщает 20 мая официальный сайт Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла», — указано в опубликованном сообщении.

Речь идёт об автомашинах, выпущенных в 2019 году.

В дилерских центрах будут проверены даты производства трубки трансмиссионного масла и, при необходимости, проведена ее замена. Процедура будет бесплатной для владельца автомобиля.

Уполномоченные представители «Фольксваген Груп Рус» сообщат владельцам автомобилей о дате осмотра их машин в ближайшем дилерском центре.

Читайте ранее в этом сюжете: Renault планирует закрыть во Франции четыре завода