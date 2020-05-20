Нюрбург, Германия, , 14:06 — REGNUM На гоночной трассе Нюрбургринг журналисты среди прочих тестовых авто засняли необычную модель BMW 3 Series поколения E46 в кузове пикап. Видео с авто размещено на канале Auto Addiction в YouTube.

Стоит отметить, что модель BMW 3 Series поколения E46 имеет множество видов кузова, однако пикапа среди них никогда не было.

Пикап имеет необычную форму кузова, четырехконтурные выхлопные патрубки и всего два передних сиденья.

Видимо за основу тестируемого авто взято купе BMW 3 Series. После ряда модернизаций купе «превратилось» в пикап. Для этого был сделан вырез на задней панели за креслами. Теперь на этом месте окно. Задняя дверь пикапа, судя по всему, открывается. Это позволяет обеспечить удобный доступ к небольшой грузовой платформе, чтобы загружать туда высокие предметы.

Ранее автоателье Alpina Automobiles, которое занимается модернизацией моделей BMW, представило свой самый производительный кроссовер на базе BMW X7 M50i.

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